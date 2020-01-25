Ученые предупредили о приближении астероида к Земле

Известно, что обнаруженный астероид приблизиться к Земле уже в следующем месяце. Так, по словам экспертов, минимальное расстояние от Земли будет достигнуто приблизительно 15 февраля. Ученые отмечают, что данный астероид приблизится на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния от Земли до ее единственного естественного спутника.

Сообщается, что данный астероид под номером 163373 был идентифицирован еще в 1995 году. Также известно, что его причислили к группе “Аполлонов”, для трассы полета которых характерно пересечение орбиты Земли, что классифицирует данную группу как потенциально опасную. По словам ученых, следующее приближение данного астероида произойдет через 55 лет.