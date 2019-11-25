Ученые предупредили о риске повредить мозг вытряхиванием воды из ушей

По словам исследователей, для взрослых никаких критических последствий от использования метода “вытряхивания” не наблюдалось, так как диаметр их слухового прохода заметно больше, чем у детей.

”В своей работе мы главным образом сосредоточились на ускорении, необходимом для выведения воды из ушного канала. Основываясь на экспериментах и теоретической модели, мы выяснили, что поверхностное натяжение жидкости служит одним из решающих факторов, способствующих застреванию воды в ушных каналах. Критическое ускорение, которое мы получили в экспериментах со стеклянными гидрофобными трубками и трехмерными моделями ушных каналов, создаваемое при тряске головой, примерно в 10 раз превышало силу тяжести по отношению к размерам ушей маленького ребенка. Это может привести к повреждению мозга”, — рассказал соавтор исследования Анудж Баскота.