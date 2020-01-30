Ученые предупредили о токсичности обеззараженной питьевой воды

”Нет никаких сомнений в том, что соединения хлора полезны. Хлорирование спасло миллионы жизней во всем мире от таких заболеваний, как брюшной тиф и холера, с момента его появления в начале XX века. Но этот процесс уничтожения потенциально смертельных бактерий и вирусов может привести к непредвиденным последствиям. Открытие этих ранее неизвестных, высокотоксичных побочных продуктов ставит вопрос о разработке более безопасных методов дезинфекции”, — рассказал ведущий автор статьи, доцент кафедры гигиены окружающей среды и инженерного дела в Университете Джонса Хопкинса Карстен Прасс.

Для того, чтобы выяснить столь неприятные, но важные подробности, ученые использовали метод, который обычно не используется при изучении состояния воды, но зато широко распространен в области токсикологии.