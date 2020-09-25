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Ученые предупредили о возможности COVID-19 провоцировать рак мозга

И усиливать рост опухоли
На сегодняшний день победить коронавирусную инфекцию все еще не удалось, в связи с чем ученые продолжают ее изучение, раскрывая новые подробности вируса. В результате исследования зарубежные ученые обнаружили способность COVID-19 взаимодействовать с клетками мозга, в связи с чем предупредили о вероятности вируса провоцировать рак мозга.

Сообщается, что на верхнем слое SARS-Cov-2 фиксируется белок, который визуально напоминает шип. Благодаря этим шипам вирус способен слиться с рецептором клетки. На ее поверхности есть фермент АПФ2, который также находится в большинстве тканей человеческого организма, в числе которых и нейроны головного мозга. Кроме того, этот фермент существует и на вспомогательных клетках особой ткани, которая включается в себя примерно 40% объема центральной нервной системы.

Это позволило ученым прийти к выводу:

Мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок S. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли у пациентов, инфицированных COVID-19.

Причем данная возможность была подтверждена компьютерным моделированием.