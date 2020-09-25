Ученые предупредили о возможности COVID-19 провоцировать рак мозга

Сообщается, что на верхнем слое SARS-Cov-2 фиксируется белок, который визуально напоминает шип. Благодаря этим шипам вирус способен слиться с рецептором клетки. На ее поверхности есть фермент АПФ2, который также находится в большинстве тканей человеческого организма, в числе которых и нейроны головного мозга. Кроме того, этот фермент существует и на вспомогательных клетках особой ткани, которая включается в себя примерно 40% объема центральной нервной системы.

Это позволило ученым прийти к выводу: