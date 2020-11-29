Ученые предупредили об опасности ультрафиолетовых ламп для глаз

Так, врачи Глазного института имени Баскома Палмера при Медицинской школе Университета Майами Миллера зафиксировали семь случаев, когда УФ-лучи провоцировали у людей фотокератит, для которого характерны болезненные воспаления. У трех пациентов подобные лампы располагались дома, тогда как остальные “облучились” на работе. Причем все пациенты отметили, что имели прямой контакт с УФ-лучами.

”Установка УФ-дезинфекции воздуха в медицинских учреждениях требует хорошо обученных технических специалистов, чтобы избежать прямого воздействия на людей. Нужно избегать прямого контакта с бактерицидными УФ-лампами и строго следовать рекомендациям производителя”, — предупредили ученые.