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Ученые предупредили об опасности ультрафиолетовых ламп для глаз
При прямом контакте может возникнуть фотокератит
В связи с эпидемиологической ситуацией в мире в общественных местах часто устанавливают ультрафиолетовые лампы с целью уничтожения вирусов. Помимо прочего ряд больниц используют облучение УФ-лучами в качестве дезинфекции помещения и оборудования. Тем временем ученые предупредили об опасности таких ламп для глаз.
Так, врачи Глазного института имени Баскома Палмера при Медицинской школе Университета Майами Миллера зафиксировали семь случаев, когда УФ-лучи провоцировали у людей фотокератит, для которого характерны болезненные воспаления. У трех пациентов подобные лампы располагались дома, тогда как остальные “облучились” на работе. Причем все пациенты отметили, что имели прямой контакт с УФ-лучами.
”Установка УФ-дезинфекции воздуха в медицинских учреждениях требует хорошо обученных технических специалистов, чтобы избежать прямого воздействия на людей. Нужно избегать прямого контакта с бактерицидными УФ-лампами и строго следовать рекомендациям производителя”, — предупредили ученые.