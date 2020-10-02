Ученые превратили опасного паразита в эффективное лекарство

Для того, чтобы Leishmania мог жить, ему критически важно иметь белок центрин, при отсутствии которого паразит мгновенно становится слабее, а его структура деформируется, говорится на сайте университета. В итоге, использовав инструмент CRISPR, ученые выявили и удалили два отдельных гена, которые отвечали за выработку центрина в организме вредителя. Именно этот шаг помог “обезвредить” Leishmania major, при этом оставляя паразита в качестве отличной мишени для иммунной системы человека, которая тренировалась на нем бороться с полноценными и опасными представителями данного организма.

Специалисты сообщили, что новый метод превращения паразита в лекарство успешно протестирован на животных. Следующий шаг — испытать его на человеке.