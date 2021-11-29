Ученые превратили птиц в датчик инфразвука

Инфразвук - это звуковые волны ниже диапазона человеческого слуха. Взрывы ядерного оружия, вулканические пароксизмы и грозы слышны только вблизи. Инфразвук же, излучаемый этими явлениями, может обогнуть земной шар. Поэтому, даже если ученый находится на расстоянии половины земного шара, детектор инфразвука сможет его уловить.



Превращение птиц Южного океана в живые датчики “было выстрелом в темноту”, - говорит ден Уден. Но, как сообщила его команда, это действительно сработало. Пока альбатросы летали над холодными водами между южной Африкой и Антарктидой, приборы в их рюкзаках регистрировали различные источники инфразвука. Это говорит о том, что можно прослушивать всевозможные отдаленные звуки, не прибегая к земле для размещения детекторов.