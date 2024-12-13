Ученые превратили воздух в удобрения

В ходе исследования, опубликованного в журнале Science Advances, ученые продемонстрировали работу устройства в реальных условиях, а не в лаборатории. Разработанное устройство может преобразовывать атмосферный воздух в аммиак, используя ветер и воду, что дает возможность производить удобрения прямо на месте, без необходимости транспортировать их издалека.

Метод, предложенный исследователями, является экологически чистым и экономичным. Он использует катализаторы, которые позволяют получать аммиак при комнатной температуре и атмосферном давлении, исключая вредные выбросы углекислого газа, характерные для традиционного способа. В экспериментах уже удалось получить аммиак в достаточной концентрации для использования в гидропонных системах теплиц всего через два часа.

Ученые считают, что эта технология может существенно снизить углеродный след производства аммиака и оказать влияние на другие отрасли, такие как судоходство и энергетика. В будущем, по мере доработки устройства, оно может стать важным инструментом для устойчивого сельского хозяйства и борьбы с зависимостью от ископаемых видов топлива.