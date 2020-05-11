Ученые приблизились к созданию "чудо-таблетки", выигрывающую время после укуса змеи

Так, ученые провели эксперимент на мышах, в рамках которого использовали быстро вводимый пероральный унитиол. По итогу он показал себя настолько же хорошо, как и отсроченное противоядие, а местами даже лучше. Помимо этого, унитол смог успешно предотвратить местное повреждение тканей в области инъекции яда. Таким образом, данное средство, помимо всего прочего, сможет помочь в предотвращении инвалидности в дополнение к спасению жизней укушенных.

При этом ученые уточняют, что их исследование поможет в лечении укусов многих змей, но не всех. Так, в случае, если человека укусит кобра, чьи токсины нацелены преимущественно на нервную систему, то его вряд ли можно будет спасти при помощи унитола.