Ученые придумали простой способ избежания природной катастрофы

Исследователи также отметили, что в силу того, что иногда образуются следы конденсации, которые существуют непродолжительное время, достаточно будет изменить лишь два процента полетов.

По словам ученых, несмотря на то, что в основном влияющие на атмосферу следы испаряются в течение нескольких минут, некоторые их них все же способны существовать до 18 часов, что способствует их слиянию с другими следами, а также перистыми облаками. А это, в свою очередь, приводит образованию перистых кондрейлов, негативно влияющих на температурный баланс.

”Согласно нашему исследованию, изменение высоты небольшого количества полетов может значительно снизить климатические последствия следов авиации. Этот новый метод может очень быстро уменьшить общее воздействие авиационной отрасли на климат”, - сообщил специалист Марк Стеттлер из Имперского колледжа Лондона в Великобритании.