Ученые придумали способ заряжать гаджеты через комнаты

Об этом стало известно благодаря публикации в издании livescience. Сообщается, что механизм работы новинки работает противоположно работе лазера, который излучает световые частицы или фотоны один за другим в упорядоченном ряду. “Антилазер”, в свою очередь поглощает фотоны в обратном порядке. В ходе проведения тестов устройства было установлено, что его приемники могут принимать порядка 99,9% передаваемой энергии, даже при перемещении гаджетов

Формальный термин, характеризующий использованный учеными метод - «когерентное совершенное поглощение». Он подразумевает эксплуатацию одного устройства для передачи энергии по комнате и другого, а именно “антилазера” - для ее возврата.