Ученые прикрепили к айсбергам GPS-устройства для изучения окружающей среды

В течение 2014 и 2019 годов устройства отслеживали движение 13 айсбергов в Гренландии. Исследование показало, что пресная вода из притоков оказывает сильное влияние на циркуляцию в основном фьорде, что критически важно для климатических моделей.

Руководитель исследования, Кристин Шилд, отметила, что использование айсбергов в таким образом уникально. Гляциологи прикрепили GPS-устройства к айсбергам, используя их как «носители» оборудования, защищая его от уничтожения.

Гренландия и Антарктида имеют крупнейшие запасы пресной воды в льду. Быстрота таяния этих ледников влияет на уровень мирового океана. Исследователи подчеркивают, что изменения в арктической области могут сказаться на климате и событиях в Новой Англии.