Ученые прикрепили к айсбергам GPS-устройства для изучения окружающей среды

Опубликовано 01 марта 2024, 23:22
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Ученые прикрепили к айсбергам GPS-устройства для изучения окружающей средыВ 2014 и 2019
Ученые из Университета Мэйна применили инновационный метод, прикрепив GPS-устройства к айсбергам в Гренландии, чтобы лучше понять циркуляцию воды вокруг ледников. Это может улучшить точность климатических моделей, отражая изменения в океанских системах в связи с таянием льда.
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В течение 2014 и 2019 годов устройства отслеживали движение 13 айсбергов в Гренландии. Исследование показало, что пресная вода из притоков оказывает сильное влияние на циркуляцию в основном фьорде, что критически важно для климатических моделей.
Руководитель исследования, Кристин Шилд, отметила, что использование айсбергов в таким образом уникально. Гляциологи прикрепили GPS-устройства к айсбергам, используя их как «носители» оборудования, защищая его от уничтожения.
Гренландия и Антарктида имеют крупнейшие запасы пресной воды в льду. Быстрота таяния этих ледников влияет на уровень мирового океана. Исследователи подчеркивают, что изменения в арктической области могут сказаться на климате и событиях в Новой Англии.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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