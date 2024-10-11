Ученые применили ИИ для анализа данных о звездах Млечного Пути

С третьим релизом данных европейской космической миссии Gaia астрономы получили доступ к улучшенным измерениям для 1,8 миллиарда звезд, что создает обширную базу для исследований. Однако анализ таких объемов данных представляет собой сложную задачу. Разработанная модель, названная SHBoost, обучалась на высококачественных данных 8 миллионов звезд и демонстрирует надежные прогнозы с минимальными неопределенностями.

Модель значительно сокращает время вычислений и потребление энергии, завершив обучение и предсказания всего за четыре часа на одном графическом процессоре. Это открывает перспективы для будущих наблюдений с многообъектной спектроскопией и позволяет создавать обширные карты химического состава Млечного Пути, подчеркивая распределение молодых и старых звезд.