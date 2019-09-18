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Ученые пришли к новому выводу о зарождении жизни на Земле

Новая теория переворачивает все с ног на голову
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса в США выдвинули новое предположение, согласно которому ДНК и РНК произошли от химерной молекулы миллиарды лет назад. Молекула-прародитель, в свою очередь, по мнению исследователей содержала в себе элементы обеих нуклеиновых кислот. Данная гипотеза позволит решить проблему нестабильности соединений, которые должны были самостоятельно воспроизводиться, чтобы стать основой для живых клеток.

Результаты многочисленных экспериментов продемонстрировали, что при синтезе дочерних цепочек химерных молекул, в основном образуются отдельные молекулы РНК и ДНК, а не новые химеры. И несмотря на то, что гибридные молекулы куда менее стабильны, чем ДНК и РНК в чистом виде, они все равно обеспечивают более легкий переход к “чистым” нуклеиновым кислотам.

Согласно общепринятому в современной науке мнению, предшественники нуклеотидных блоков появились миллиарды лет назад в первичном бульоне. И уже из них, в свою очередь, возникла пре-РНК, которая помогла образоваться в дальнейшем РНК и ДНК. Но если исследователи из Научно-исследовательского института Скриппса в США правы, то с самого начала существовали блоки как ДНК, так и РНК, которые в дальнейшем сформировали двухцепочечные молекулы, известные науке в настоящее время.

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