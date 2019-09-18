Ученые пришли к новому выводу о зарождении жизни на Земле

Результаты многочисленных экспериментов продемонстрировали, что при синтезе дочерних цепочек химерных молекул, в основном образуются отдельные молекулы РНК и ДНК, а не новые химеры. И несмотря на то, что гибридные молекулы куда менее стабильны, чем ДНК и РНК в чистом виде, они все равно обеспечивают более легкий переход к “чистым” нуклеиновым кислотам.

Согласно общепринятому в современной науке мнению, предшественники нуклеотидных блоков появились миллиарды лет назад в первичном бульоне. И уже из них, в свою очередь, возникла пре-РНК, которая помогла образоваться в дальнейшем РНК и ДНК. Но если исследователи из Научно-исследовательского института Скриппса в США правы, то с самого начала существовали блоки как ДНК, так и РНК, которые в дальнейшем сформировали двухцепочечные молекулы, известные науке в настоящее время.