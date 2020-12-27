Ученые приступили к испытанию препарата для "мгновенного иммунитета" к COVID-19

Об этом сообщается в издании The Guardian. Так, согласно обнародованным данным, препарат Storm Chaser создавался учеными Университетского колледжа Лондона при поддержке фармацевтической компании AstraZeneca, которая также участвовала в создании вакцины от коронавируса.

Новая разработка включает в себя смесь антител к вирусу, а вводить ее необходимо в два этапа. Ученые рассчитывают на то, что иммунитет, после внедрения препарата, сформируется уже через несколько дней. К слову, прививка от коронавируса подразумевает формирование иммунитета в течение месяца. Предполагается также, что сформированный вследствие введения препарата иммунитет будет активен от шести до 12 месяцев.