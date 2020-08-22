Ученые признали кофе защищающим от рака напитком

Согласно данным ученых, употребляя две-три чашки кофе в день можно уменьшить риски развития рака на 38%, тогда как вероятность умереть от него снижается на 46%. В то же время, если употреблять ежедневно четыре чашки кофе, данные показатели увеличиваются до 41% и 71% соответственно.

Данные выводы ученых основаны на анализе информации по заболеваемости рака печени. Исследователи выяснили, что в 2016 году от болезни умерло 240 тысяч людей. Сопоставляя полученные данные со статистикой употребления кофе среди этих людей выяснилось, что при ежедневном употреблении ими двух чашек кофе можно было бы избежать 452 861 смертей. Кроме того, если бы пациенты пили четыре чашки в день - умерло бы на 723 287 человек меньше.