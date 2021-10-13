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Ученые признали негативные отзывы на товары бесполезными, но более влиятельными

Это выяснилось в ходе исследования
Ученые Технологического колледжа бизнеса Джорджии Шеллера опровергли заблуждение о том, что чем "полезней" обзор на товар, тем больше он окажет влияние на потенциальных покупателей. Как выяснилось, негативные отзывы, несмотря на свою бесполезность, оказались более влиятельными.
Ученые признали негативные отзывы на товары бесполезными, но более влиятельными

В ходе одного из экспериментов участников попросили изучить и оценить отзывы с двух разных веб-сайтов розничных продавцов, а впоследствии сделать выбор между ними. Обзоры на первого продавца содержали много гневных слов, в то время как обзоры на другого не имели негативного окраса.

В результате выяснилось, что участники посчитали негативные отзывы менее полезными, чем те, что написаны без гнева. Таким образом, в теории, они должны были меньше повлиять на конечный выбор испытуемых. Однако в реальности происходит все наоборот — из-за гневных, но бесполезных отзывов читатели сформировали негативное отношение к продавцу и предпочли его другому.

Злые отзывы редко появляются в списке "самых полезных отзывов", но к ним не следует относиться легкомысленно. Наши выводы свидетельствуют о том, что гневные отзывы особенно вредны для решений потребителей о покупке” , — поделились авторы.