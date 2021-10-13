Ученые признали негативные отзывы на товары бесполезными, но более влиятельными

В ходе одного из экспериментов участников попросили изучить и оценить отзывы с двух разных веб-сайтов розничных продавцов, а впоследствии сделать выбор между ними. Обзоры на первого продавца содержали много гневных слов, в то время как обзоры на другого не имели негативного окраса.

В результате выяснилось, что участники посчитали негативные отзывы менее полезными, чем те, что написаны без гнева. Таким образом, в теории, они должны были меньше повлиять на конечный выбор испытуемых. Однако в реальности происходит все наоборот — из-за гневных, но бесполезных отзывов читатели сформировали негативное отношение к продавцу и предпочли его другому.

“Злые отзывы редко появляются в списке "самых полезных отзывов", но к ним не следует относиться легкомысленно. Наши выводы свидетельствуют о том, что гневные отзывы особенно вредны для решений потребителей о покупке” , — поделились авторы.