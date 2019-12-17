Ученые признали невозможность объяснить работу мозга

В ходе исследования специалисты изучили активность 60 тысяч зрительных нейронов грызунов, пока мышам показывали видеозаписи и фотографии. Выяснилось, что лишь 10% нервных клеток работают предсказуемо, согласно модели 60-ти летней давности. Зафиксировано, что около двух третей нейронов демонстрировали необычное поведение, которое нейробиологи, проводившие исследование, не предсказывали. Так, последняя треть нервных клеток не отзывалась ни на один из зрительных стимулов.

Ученые отметили, что данные выводы вовсе не делают ранее предложенную модель ошибочной, добавив, что она характерна лишь для малого количества зрительных нейронов.