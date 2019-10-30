Ученые признали рак неизлечимым

Связано это с тем, что невозможно победить рак, но можно подарить больному 20–30 лет полноценной жизни — это и должно стать целью современной медицины. По словам ученого, инфекция, которой рак и является, не поддается лечению. И хоть человеческая цивилизация знает множество историй того, как ей удавалось победить различные смертельные болезни, такие как черная оспа, в случае со злокачественными новообразованиями подобный положительный исход вряд ли когда-либо случится.

”Победить рак невозможно. Задача в том, чтобы позволить больному жить долго и счастливо”, — рассказал онколог в интервью российскому порталу “Будущее России. Национальные проекты”.