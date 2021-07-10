Ученые признали снос зданий опасным для климата

Так, согласно опубликованным данным, снос старых зданий и строительство новых приводит к выбросам углерода в атмосферу. В этой связи специалисты Королевского института британских архитекторов призвали перестать демонтировать здания, что позволит уменьшить выбросы углерода. Причем ранее считалось, что замена протекающих старых зданий новыми, напротив, позволяет сокращать выбросы.

Архитектор Мария Смит (Maria Smith) обратила внимание на то, что в Великобритании сносят порядка 50 тысяч зданий каждый год. Она отметила необходимости ограничить этот процесс и сфокусироваться на ремонте проблемных объектов для их дальнейшего использования.