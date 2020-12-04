Ученые признали способность COVID-19 поражать здоровые клетки легких за час

Согласно результатам научной работы, во время проникновения коронавируса в организм, он провоцирует в нем беспорядок, что влечет за собой необычные изменения в активности белка. Причем после того, как клетки легких истощаются, инфекция начинает перемещаться в другие органы, размножаясь в других местах.

В России за все время пандемии было зафиксировано 2 402 949 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечилось 1 888 752 человек, а умерло 42 176. За последние сутки количество инфицированных COVID-19 в стране увеличилось на 27 403.