Наука и технологии
Сегодня 16:00
Ученые признали способность COVID-19 поражать здоровые клетки легких за час
После истощения клеток легких, вирус перемещается в другие органы
Ученые из Бостонского университета разработали модель поражения легких зараженных коронавирусной инфекцией. Было установлено, что вирус способен всего за час поразить все здоровые клетки органов воздушного дыхания.
Согласно результатам научной работы, во время проникновения коронавируса в организм, он провоцирует в нем беспорядок, что влечет за собой необычные изменения в активности белка. Причем после того, как клетки легких истощаются, инфекция начинает перемещаться в другие органы, размножаясь в других местах.
В России за все время пандемии было зафиксировано 2 402 949 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечилось 1 888 752 человек, а умерло 42 176. За последние сутки количество инфицированных COVID-19 в стране увеличилось на 27 403.