Ученые признали способность COVID-19 проникать в мозг

В рамках исследования медики осуществили аутопсию 43 тел людей в возрасте от 51 до 94 лет, которые умерли от коронавирусной инфекции. В результате выяснилось, что в мозге большинства пациентов, а именно в 53% случаев, были найдены следы COVID-19. Влияние коронавируса было обнаружено в клетках ствола и отходящих нейронах. Кроме того, у 14% больных были зафиксированы очаговые ишемические поражения, тогда как у 86% выявили аномальный рост астроцитов, поддерживающих клетки нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов.

Несмотря на данные выводы ученые уверены, что изменения, которые произошли в мозге людей из-за коронавируса, не являются значительными. Так, в рамках исследования не было выявлено прямого разрушительного влияние COVID-10 на ЦНС.