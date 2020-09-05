Ученые признали зеленый чай эффективным средством против супербактерий

Отметим, что зеленый чай, равно как и ягоды и фрукты, имеет в своем составе вещество эпигаллокатехин галлат, который, в свою очередь, является природным антиоксидантом. В ходе исследования было установлено, что разбавив антибиотики, используемые для борьбы с резистентными бактериями, данным веществом, увеличивается положительное действие данного лечения. Причем по словам исследователей, данный способ лечения практически не оказывает токсического воздействия на клетки человеческой кожи. Отметим, что при выборе схемы лечения стоит полагаться лишь на мнение лечащего врача.

Ученые рассказали, что эпигаллокатехин галлат был способен либо уменьшить устойчивость бактерий, или же повлиять на биохимический путь.