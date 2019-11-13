Наука и технологии
Сегодня 16:32
Ученые призвали Европу работать над своей космической программой усерднее
Иначе ее обгонят такие страны как Индия и Иран
Группа экспертов сообщила членам Европарламента, что Европейскому союзу необходимо увеличить финансирование космических программ, либо улучшить свою стратегию. В ином случае Европа просто не сможет конкурировать с военными сверхдержавами, которые тратят огромные суммы на разработки в области космоса.
По словам экспертов из ООН и Европейской комиссии, около 60% мировой экономики так или иначе связано с “космическими инструментами”, такими как спутниковая съемка, отслеживание и подключение к Интернету. При этом Европа должна видеть конкурентов в этой области не только в крупных странах вроде США и России, но и в новых конкурентах, таких как Китай, Индия, Иран и Сингапур.
Что интересно, эксперты отдельно отметили растущую готовность крупных держав переместить силы собственных военных центров в разработку космической стратегии.