Ученые призвали Европу работать над своей космической программой усерднее

По словам экспертов из ООН и Европейской комиссии, около 60% мировой экономики так или иначе связано с “космическими инструментами”, такими как спутниковая съемка, отслеживание и подключение к Интернету. При этом Европа должна видеть конкурентов в этой области не только в крупных странах вроде США и России, но и в новых конкурентах, таких как Китай, Индия, Иран и Сингапур.

Что интересно, эксперты отдельно отметили растущую готовность крупных держав переместить силы собственных военных центров в разработку космической стратегии.