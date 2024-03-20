Ученые призвали к этичному использованию ИИ для детей

Ученые обнаружили четыре основные проблемы в адаптации таких принципов для блага детей, включая недостаточное учета индивидуальных потребностей и развития детей, недостаток оценок, учитывающих интересы и права детей, и отсутствие скоординированного подхода к формулированию этических принципов для детей.

Ученые также рассмотрели реальные примеры, подчеркнув необходимость внедрения принципов защиты в инновации, связанные с искусственным интеллектом, чтобы предотвратить детей от доступа к предвзятому или вредному контенту. В ответ на эти вызовы, исследователи рекомендуют увеличить вовлечение родителей, разработчиков ИИ и детей самих, а также создать механизмы юридической и профессиональной ответственности, ориентированные на интересы детей.