Для этого ученые из Университета Южной Австралии изучили, как влияет на людей длительная игра в одну из самых популярных VR-игр - Beat Saber. Так, исследователи заметили, что каждый седьмой пользователь отмечал недомогания спустя 40 минут после завершения игры. Впоследствии специалисты изучили воздействие VR-игр на зрение, тошноту и время реакции игроков после десятиминутной и пятидесятиминутной игры.

Было установлено, что несмотря на то, что Beat Saber переносилась игроками довольно хорошо, в частных случаях фиксировались и побочные эффекты. В связи с этим ученые призвали не садиться за руль после длительной игры в VR-шлеме.