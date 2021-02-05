Наука и технологии
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Ученые призвали не садиться за руль после длительной игры в VR-шлеме
Выяснилось, что некоторые люди чувствуют недомогания после игр в виртуальной реальности
Издание Journal of Medical Internet Research поделилось результатами исследования ученых, в рамках которого было изучено влияние длительных игр в VR-шлеме на человека.
Для этого ученые из Университета Южной Австралии изучили, как влияет на людей длительная игра в одну из самых популярных VR-игр - Beat Saber. Так, исследователи заметили, что каждый седьмой пользователь отмечал недомогания спустя 40 минут после завершения игры. Впоследствии специалисты изучили воздействие VR-игр на зрение, тошноту и время реакции игроков после десятиминутной и пятидесятиминутной игры.
Было установлено, что несмотря на то, что Beat Saber переносилась игроками довольно хорошо, в частных случаях фиксировались и побочные эффекты. В связи с этим ученые призвали не садиться за руль после длительной игры в VR-шлеме.