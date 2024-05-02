Ученые призвали запретить детям до 11 лет смартфоны, а до 18 лет — ограничить соцсети

Данные рекомендации содержатся в 142-страничном отчете, представленном во вторник.

Отчет под названием «Дети и экраны: в поисках утраченного времени» был подготовлен после трехмесячного исследования, которое оценивало влияние воздействия экранов на молодых людей.

Эксперты считают, что детям до 11 лет вообще не следует пользоваться мобильными телефонами, доступ в социальные сети до 13 лет должен быть полностью закрыт, а с 15 до 18 лет — строго ограничен для тех, кто обладает «этическим мышлением».

Также в отчете содержатся рекомендации относительно детей младшего возраста: детям до трех лет вовсе не следует подвергать воздействию экранов, а начиная с шести лет экспозицию следует ограничивать и контролировать.