Наука и технологии
Опубликовано 11 декабря 2024, 21:08
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Ученые продемонстрировали мобильную сеть для связи по свету

Новая технология обеспечит связь в любых условиях, включая воду и воздух
Ученые из Китая разработали прототип мобильной сети связи, основанной на передаче данных с помощью света. Это открытие дает новые возможности для бесперебойной связи в самых разнообразных условиях, включая воздух, сушу и воду, даже при движении транспортных средств.
Ученые продемонстрировали мобильную сеть для связи по свету

© Ferra.ru

Новая сеть использует различные источники света для обеспечения стабильной связи между передвижными узлами. Как отметили ученые, система позволяет динамически выравнивать оптические пути между движущимися узлами, обеспечивая двустороннюю передачу данных в реальном времени.

На примере двух прототипов, установленных на движущихся транспортных средствах, ученые продемонстрировали передачу данных между узлами сети в условиях воздуха и под водой. Такая связь может быть полезна для дронов, автомобилей и кораблей, обеспечивая непрерывную связь в динамичных и труднодоступных местах.

Новое решение использует зеленые лазеры для связи в воздухе, а также лазеры и системы глубокого ультрафиолетового излучения для обмена данными под водой. Система имеет широкие возможности для передачи данных, включая видео и аудио.

Ученые продемонстрировали мобильную сеть для связи по свету

© Yongwin Wang, Nanjing University of Posts and Telecommunications

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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