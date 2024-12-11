Ученые продемонстрировали мобильную сеть для связи по свету

Ученые продемонстрировали мобильную сеть для связи по светуНовая технология обеспечит связь в любых условиях, включая воду и воздух
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Новая сеть использует различные источники света для обеспечения стабильной связи между передвижными узлами. Как отметили ученые, система позволяет динамически выравнивать оптические пути между движущимися узлами, обеспечивая двустороннюю передачу данных в реальном времени.
На примере двух прототипов, установленных на движущихся транспортных средствах, ученые продемонстрировали передачу данных между узлами сети в условиях воздуха и под водой. Такая связь может быть полезна для дронов, автомобилей и кораблей, обеспечивая непрерывную связь в динамичных и труднодоступных местах.
Новое решение использует зеленые лазеры для связи в воздухе, а также лазеры и системы глубокого ультрафиолетового излучения для обмена данными под водой. Система имеет широкие возможности для передачи данных, включая видео и аудио.