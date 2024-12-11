Ученые продемонстрировали мобильную сеть для связи по свету

Новая сеть использует различные источники света для обеспечения стабильной связи между передвижными узлами. Как отметили ученые, система позволяет динамически выравнивать оптические пути между движущимися узлами, обеспечивая двустороннюю передачу данных в реальном времени.

На примере двух прототипов, установленных на движущихся транспортных средствах, ученые продемонстрировали передачу данных между узлами сети в условиях воздуха и под водой. Такая связь может быть полезна для дронов, автомобилей и кораблей, обеспечивая непрерывную связь в динамичных и труднодоступных местах.

Новое решение использует зеленые лазеры для связи в воздухе, а также лазеры и системы глубокого ультрафиолетового излучения для обмена данными под водой. Система имеет широкие возможности для передачи данных, включая видео и аудио.