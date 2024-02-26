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Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2024, 07:07
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Ученые прокомментировали первое испытание нейрочипа Илона Маска

Миллиардеру стоило бы быть более открытым
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, совершила важный шаг в развитии интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировав устройство «чтения мыслей» человеку.

Несмотря на важность этого события, некоторые ученые выразили свои опасения относительно недостаточной прозрачности исследования.

Эксперты нейротехнологий призывают к осторожности и ждут дальнейших доказательств безопасности и эффективности разработки Neuralink.

Нейробиолог Мариска Ванстензел из Университетского медицинского центра Утрехта отмечает, что необходимо подтверждение безопасности и эффективности устройства как в короткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Отсутствие подробной информации об эксперименте вызывает вопросы. Испытание было анонсировано только через твит Маска, а основной источник информации — короткая брошюра, не содержащая важных деталей исследования.

На данном этапе важно, чтобы исследования Neuralink были максимально прозрачными и обеспечивали безопасность участников.

Надежные данные и подробная информация о методах и результатах исследования помогут ученым и обществу в целом понять перспективы и возможные риски использования нейрочипов в будущем.

Источник:Naked Science
Автор:Булат Кармак
Теги:
#наука
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#Мозг
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#Илон Маск