Ученые прокомментировали рост количества молодежи с подтвержденной депрессией

Так, доля лиц, получивших консультацию у специалиста к 15 годам, увеличилась на 53% среди мальчиков и на 65% среди девочек, родившихся в период между 1994 и 2000 годами, по сравнению с молодыми людьми того же возраста, родившихся в период между 1987 и 1993 годами.

Но ученые прокомментировали данную тенденцию в положительном ключе. По словам экспертов, увеличение числа обратившихся со своей проблемой не предполагает увеличения самой депрессии среди подростков.

”Скорее всего, подобные результаты можно объяснить увеличением числа подростков, которые обратились за помощью к специалистам. Все больше подростков с депрессией получают помощь на ранней стадии, что является положительной тенденцией”, — говорит один из авторов исследования.