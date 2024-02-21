Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2024, 22:55
1 мин.

Ученые протестировали ИИ для прогнозирования лесных пожаров

Что поможет в борьбе с ним
Ученые из Национального центра по исследованию атмосферы при Правительстве США смогли смоделировать разрушительный пожар, охвативший город Лахайна на Гавайях в прошлом году. Этот шаг может стать основой для более точного прогнозирования пожаров в городах, что поможет в борьбе с ними, обеспечивая безопасные эвакуации и создание городов, устойчивых к пожарам.
Ученые протестировали ИИ для прогнозирования лесных пожаров

© Ferra.ru

Исследование, проведенное при поддержке Национального фонда науки США, объединило метеорологов, инженеров и экологов. Их совместные усилия позволили смоделировать, как сильные ветры раздули кустарниковый пожар, направляя пламя в разные стороны по районам с жилыми домами и коммерческими районами.

Научный руководитель Тимоти Джулиано подчеркнул, что эта разработка позволит в будущем предсказывать распространение огня в течение нескольких минут после его возгорания. Это важно для защиты уязвимых общин и понимания влияния экстремальных погодных условий на поведение пожара в городах.

Исследование основано на использовании двух компьютерных моделей: Weather Research and Forecasting (WRF) для симуляции ветрового шторма, и Streamlined Wildland-Urban Interface Fire Tracing (SWUIFT) для моделирования распространения пламени в городской среде.

Эксперты подчеркнули необходимость улучшения прогнозов для пожаров, охватывающих населенные пункты, особенно в условиях часто происходящих чрезвычайных событий. Разработанные модели могут стать важным инструментом для повышения эффективности борьбы с пожарами и обеспечения безопасности городов.