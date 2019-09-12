Ученые проверили, предусмотрена ли месть в людях природой

Исследователи набрали в общей сложности 330 детей в возрасте от 4 до 8 лет. Им было предложено сыграть в игру, разделенную на два этапа. В первом ученые и один ребенок играли в следующую игру: сначала ученые получали три стикера и по своему желанию могли либо подарить его ребенку, либо оставить его у себя. После чего один из игроков в обязательном порядке дарит ребенку стикер, проявляя тем самым доброту. Затем роли меняются и стикер получает уже ребенок, чтобы также либо оставить его себе, либо подарить кому-то из игроков. На втором этапе все меняется: теперь задача игроков украсть стикер у ребенка, после чего точно такая же задача встает перед маленьким участником эксперимента.

В результате проведенных опытов, ученые установили, что дети, даже самые маленькие, с готовностью нанесли ответный удар по ворам, укравшим у них них наклейки. Но, что любопытно, дети не проявили склонности вознаградить тех игроков, которые в свое время подарили им стикер. Из этого был сделан вывод, что желание отомстить в людях первичнее желания проявить благодарность. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Psychological Science.