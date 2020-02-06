Наука и технологии
Сегодня 17:05
Ученые работают над "антисолнечными" батареями
На данный момент группа ученых занимается созданием рабочего прототипа
В научном журнале ACS Photonics была опубликована статья, в которой инженеры рассказали о своей новой концепции. Так, ученые из Калифорнийского университета занимаются разработкой так называемых “антисолнечных” панелей, которые должны будут аккумулировать электричество в ночное время суток.
Специалисты рассказали, что принцип работы их новейшей разработки будет крайне схож с уже существующими солнечными панелями, правда в отличие от более традиционных технологий, их изобретение будет идти в обратном порядке. Так, “антисолнечные” батареи займутся “захватом” энергии самой планеты, после чего будут преобразовывать ее в электричество.
Прямо сейчас ученые занимаются разработкой прототипа устройства. В дальнейшем они планируют, что источником энергии для их панелей будет Земля, а ночное небо выступит в качестве своеобразного аналога радиатора, в результате чего может получиться своеобразное фотоэлектрическое поле из терморадиационных панелей.