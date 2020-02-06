Ученые работают над "антисолнечными" батареями

Специалисты рассказали, что принцип работы их новейшей разработки будет крайне схож с уже существующими солнечными панелями, правда в отличие от более традиционных технологий, их изобретение будет идти в обратном порядке. Так, “антисолнечные” батареи займутся “захватом” энергии самой планеты, после чего будут преобразовывать ее в электричество.

Прямо сейчас ученые занимаются разработкой прототипа устройства. В дальнейшем они планируют, что источником энергии для их панелей будет Земля, а ночное небо выступит в качестве своеобразного аналога радиатора, в результате чего может получиться своеобразное фотоэлектрическое поле из терморадиационных панелей.