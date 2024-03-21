Ученые раскроют тайны функционирования ферментов с помощью ИИ

Опубликовано 21 марта 2024, 22:17
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Ученые раскроют тайны функционирования ферментов с помощью ИИОни разрабатывают свою систему
Доктор Ши и доктор Варшель стремятся разгадать сложные взаимосвязи между последовательностями аминокислот в ферментах и их функциями. Используя принципы искусственного интеллекта, они разрабатывают новые инструменты для анализа белков, аналогичные широко используемым системам, таким как ChatGPT.
Их исследование, опубликованное в журнале National Science Review, выявило, что вероятность определенных последовательностей или мутаций в белках преимущественно связана с каталитической активностью фермента при изменениях, происходящих возле субстрата. Мутации же в структуре фермента в основном коррелируют с его стабильностью.
Эти открытия не только предлагают новые взгляды на каталитическую активность ферментов, но и обещают практическое применение в биотехнологии и других областях. Исследователи считают, что их работа имеет потенциал революционизировать понимание процессов каталитической активности и эволюции ферментов.