Ученые раскроют тайны функционирования ферментов с помощью ИИ

Их исследование, опубликованное в журнале National Science Review, выявило, что вероятность определенных последовательностей или мутаций в белках преимущественно связана с каталитической активностью фермента при изменениях, происходящих возле субстрата. Мутации же в структуре фермента в основном коррелируют с его стабильностью.

Эти открытия не только предлагают новые взгляды на каталитическую активность ферментов, но и обещают практическое применение в биотехнологии и других областях. Исследователи считают, что их работа имеет потенциал революционизировать понимание процессов каталитической активности и эволюции ферментов.