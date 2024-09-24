Ученые раскрыли генетические программы движений человека

Двигательная кора мозга отвечает за сокращение мышц. В процессе развития мозга некоторые нейроны, отвечающие за движение, сокращают свои отростки (аксон), чтобы проецироваться не в спинной мозг, а в головной мозг. Ученые выяснили, что этот процесс связан с генетическим программированием, которое определяет, какие участки коры отвечают за двигательные функции.

В ходе исследования ученые использовали мышей для изучения развития нейронных проекций. Они подтвердили, что на начальном этапе нейроны проецируются в спинной мозг, но со временем часть из них сокращается и остается в мозге.

Команда также выявила группу генов, отвечающих за сокращение нейронов. Это открытие может иметь большое значение для понимания, как восстанавливать движения после травм и при заболеваниях, таких как боковой амиотрофический склероз.