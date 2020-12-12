Ученые раскрыли, как бактерии перемещаются с одного континента на другой

В результате было установлено, что образуются иберулиты благодаря гидродинамическим процессам, приводящим к реакции между микроорганизмами пыли, поднимающейся из почв Сахары и молекулами пара из облаков. Впоследствии капля воды, формирующаяся в этих ядрах конденсации, склеивает частицы пыли вместе с бактериями во взвешенном состоянии.

”Бактерии могут выжить в иберулитах, потому что они обеспечивают питательную среду, микрорельеф, богатый питательными веществами, и они защищают бактерии от ультрафиолетового излучения.”, - заключил один из авторов исследования, научный сотрудник отдела эдафологии и агрохимии UGR Альберто Молинеро Гарсиа.