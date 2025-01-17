Ученые раскрыли, как мозг кодирует память о местах и событиях

Мозг использует специальные клетки — «местные клетки» (place cells) в гиппокампе, которые хранят информацию о местах, а также «сетки клеток» (grid cells) в энторинальной коре для организации пространственной памяти. Однако ученые долго не могли понять, как эти клетки кодируют эпизодическую память — воспоминания о событиях, таких как день рождения или что мы обедали.

Новая модель, разработанная учеными MIT, показывает, что местные клетки и сетки клеток работают вместе, создавая «каркас» для эпизодических воспоминаний, даже если они не связаны с конкретным местом. Этот каркас помогает связать различные воспоминания в последовательность, обеспечивая их хранение и воспроизведение.

Одной из особенностей модели является то, что она объясняет, как можно хранить и восстанавливать воспоминания с помощью «памятных дворцов» — метода, который используется в соревнованиях по памяти, где люди визуализируют знакомые места, связывая события с конкретными локациями. Модель MIT успешно имитирует этот процесс и показывает, как мозг может связывать новые и старые воспоминания.