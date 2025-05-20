Ученые раскрыли, как мозг связывает звук и изображение в памяти

Для эксперимента участникам показывали видеоролики с говорящими людьми. Исследователи изменяли синхронизацию звука и движений губ в этих клипах, чтобы понять, как это влияет на мозговую активность во время просмотра и последующего воспоминания. Когда звук речи и движения губ совпадали по времени, в двух областях мозга наблюдалась повышенная активность в виде определенных волн. Эта же активность повторялась, когда участники позже вспоминали увиденное.

В случаях, когда звук отставал от движений губ, активность мозга во время просмотра и при воспоминании снижалась. Ученые предположили, что одновременное поступление звука и изображения увеличивает вероятность их связи в памяти, так как они попадают в одну фазу мозговой активности. Если же звук и изображение не синхронизированы, их объединение в памяти затрудняется.

Исследование подчеркивает важность определенных мозговых волн для интеграции звуковой и визуальной информации. Однако авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и лучше понять механизмы работы памяти.