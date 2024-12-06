Ученые раскрыли, как мозг управляет мыслями и вниманием

Ранее ученые исследовали мозг в парах: анализировали взаимодействие двух различных участков. Однако этот подход не мог отразить более сложные связи между несколькими регионами. Новая методика, основанная на данных нейровизуализации, создает точные модели, показывающие, как различные области мозга участвуют в конкретных функциях и поведении.

В исследовании использовались данные фМРТ, полученные в рамках проекта Human Connectome, который направлен на создание карты человеческого мозга. Учёные использовали передовые статистические методы для обработки «шумных» данных и построения точных моделей взаимодействий.

Метод был протестирован на 100 незнакомых участниках и продемонстрировал хорошие результаты. В одном из экспериментов удалось определить, какую задачу человек выполнял во время сканирования мозга. В другом — с помощью сигналов мозга исследователи смогли идентифицировать конкретного человека, создав уникальный «мозговой отпечаток». Третий эксперимент показал, как разделить сигналы высшего порядка и связать их с индивидуальными особенностями поведения.