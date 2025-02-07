Ученые раскрыли механизм мозга, помогающий побороть страх

Ученые изучали механизмы, позволяющие животным со временем переставать бояться безобидных угроз. Эксперимент проводился на мышах, которым демонстрировали движущуюся тень, напоминающую хищника. Сначала животные прятались, но после нескольких повторений поняли, что угрозы нет, и перестали убегать. Это позволило исследователям проследить, какие области мозга участвуют в подавлении страха.

Оказалось, что ключевую роль в этом процессе играет вентролатеральное преоптическое ядро (VLPO) — область мозга, получающая сигналы от зрительной коры. Когда активность VLPO блокировали, мыши не могли научиться игнорировать ложную угрозу. Однако после того, как они привыкли к раздражителю, зрительная кора уже не была необходима.

Этот вывод изменяет традиционные представления о механизмах обучения. Ранее считалось, что память о таких процессах хранится в коре головного мозга, но исследование показало, что VLPO выполняет эту функцию.

Ученые также обнаружили, что в этом процессе важную роль играют эндоканнабиноиды — молекулы, регулирующие настроение и память. Их выброс усиливает активность VLPO, что помогает подавлять страх.