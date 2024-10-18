Наука и технологии
Опубликовано 18 октября 2024, 22:44
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Ученые раскрыли молекулярный механизм для терапии болезни Альцгеймера

Новые перспективы для лечения
Группа ученых из Института нейронаук Университета Барселоны (UBneuro) обнаружила новый молекулярный механизм, влияющий на обработку РНК и синтез белков в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Это открытие, сделанное на основе образцов и животных моделях, поможет разработать будущие терапевтические подходы к лечению этой деменции и других неврологических расстройств.
Ученые раскрыли молекулярный механизм для терапии болезни Альцгеймера

© Ferra.ru

В ходе исследования было выявлено ранее неизвестное действие белка RTP801, который активно присутствует у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Высокий уровень RTP801 негативно сказывается на работе комплекса лигазы тРНК, важного для обработки РНК. Это приводит к нарушениям в сплайсинге РНК и синтезе таких важных белков, как нейротрофический фактор мозга (BDNF), что усугубляет когнитивные проблемы.

Исследователи считают, что ингибирование RTP801 или поддержание активности тРНК может стать основой для разработки новых терапевтических стратегий.

Ученые раскрыли молекулярный механизм для терапии болезни Альцгеймера

© Acids Research

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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