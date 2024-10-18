Ученые раскрыли молекулярный механизм для терапии болезни Альцгеймера

В ходе исследования было выявлено ранее неизвестное действие белка RTP801, который активно присутствует у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. Высокий уровень RTP801 негативно сказывается на работе комплекса лигазы тРНК, важного для обработки РНК. Это приводит к нарушениям в сплайсинге РНК и синтезе таких важных белков, как нейротрофический фактор мозга (BDNF), что усугубляет когнитивные проблемы.

Исследователи считают, что ингибирование RTP801 или поддержание активности тРНК может стать основой для разработки новых терапевтических стратегий.