Ученые раскрыли новые генетические причины опасной сердечной болезни

Ранее считалось, что причиной болезни являются дефекты одного гена, передающегося по наследству. Однако у более половины пациентов такие генетические мутации не обнаруживаются. Новое исследование, опубликованное в Nature Genetics, показало, что риск развития ДКМ в значительной степени зависит от совокупного влияния тысяч небольших генетических различий.

Ученые разработали показатель полигенного риска, который помогает оценить вероятность развития болезни. Люди с наиболее высоким генетическим риском (в верхнем 1% по скорингу) имеют в четыре раза большую вероятность заболеть ДКМ по сравнению с теми, у кого средний риск.

Это открытие также объясняет, почему у одних пациентов с дефектным геном заболевание развивается, а у других — нет.

Для исследования использовались данные более 14 000 пациентов с ДКМ и миллиона здоровых людей. Ученые выявили 80 участков генома и 62 гена, связанные с заболеванием, многие из которых ранее не изучались.