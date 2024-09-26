Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2024, 22:31
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Ученые раскрыли новый подход к усилению противоопухолевой терапии

Активация метаболического пути в Т-клетках повышает эффективность лечения
Исследование, проведенное учеными Weill Cornell Medicine, выявило, что стимуляция ключевого метаболического пути в Т-клетках может улучшить их работу против опухолей, особенно в сочетании с терапией ингибиторами иммунных контрольных точек. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Immunology.
Ученые раскрыли новый подход к усилению противоопухолевой терапии

© Mittal lab

Ученые обнаружили, что активация пентозофосфатного пути делает CD8 Т-клетки более склонными оставаться в незрелом, стволоподобном состоянии. Это, в свою очередь, улучшает контроль над опухолями в моделях на животных и в органеллах, полученных из человеческих опухолевых образцов.

Цель ученых — использовать эту новую стратегию метаболического перепрограммирования для значительного повышения эффективности ингибиторов контрольных точек у пациентов.

Авторы исследования также изучают возможность применения этого подхода для терапии клеточной трансфекции, что позволит манипулировать Т-клетками непосредственно в лаборатории и минимизировать риски побочных эффектов.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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