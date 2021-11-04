Ученые раскрыли одну из причин постоянного откладывания дел

В рамках научной работы специалисты проанализировали, как поставленные сроки воздействуют на эффективность выполнения порученного дела. Был проведен онлайн-опрос, а самих участников поделили на три группы в зависимости от срока дедлайна. Дедлайном первых был месяц, вторых — неделя, третьим же и вовсе не нужно было укладываться в определенный срок.

Как оказалось, быстрее всего опросы были пройдены добровольцами, которым дали на их выполнение неделю или те, кому не дали сроков выполнения. Тем не менее, больше всего опросов прошли люди, которые не имели сроков выполнения задачи. Что касается людей, которым дали на выполнение опросов месяц, они, в большинстве случаев, были подвержены прокрастинации.

Так, согласно данным ученых, чем длительнее дедлайн, тем больше вероятность того, что человек начнет откладывать выполнение порученного дела на потом.