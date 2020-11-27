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Ученые раскрыли особенность хватки неандертальцев
Как оказалось, в этом они были мало похожи на современных людей
В сети появилась информация о свежем открытии ученых, благодаря которому им удалось раскрыть особенности хватки неандертальцев. Как оказалось, наши древние родственники могли удерживать предметы подушечками пальцев. Примерно таким же образом наш вид держит ручку.
При этом более удобным вариантом для неандертальцев было удержание предметов силовым хватом. Мы, например, так держим молоток, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Scientific Reports. Для того, чтобы открыть столь неочевидную особенность древних людей, ученые использовали трехмерный анализ.
Что интересно, то же исследование показало, что несмотря на большую приспособленность ладоней неандертальцев под силовой хват, они все же могли использовать и прецизионный. Это тот самый метод, при котором используются подушечки пальцев.