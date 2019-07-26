Ученые раскрыли подробности грядущей климатической катастрофы

Так, исследователи полагают, что Малый ледниковый период и средневековый климатический оптимум, которые также считаются достаточно заметными глобальными климатическими изменениями, были на порядок меньше по масштабу, чем глобальное потепление, охватившее планету сегодня. К данному выводу ученые пришли, проведя множественный анализ данных об исторических температурах, которые они получили из образцов деревьев, льда, кораллов, документальных свидетельств и множества других источников.

Не смотря на то, что многие придерживаются мнения, что Малый ледниковый период и климатический оптимум охватывали всю планету, на самом деле это совершенно не так. Глобальное похолодание было распространено лишь на половине нашей планеты, а средневековый оптимум имел свое влияние лишь на 40% поверхности Земли.

Нынешнее же глобальное потепление охватывает целых 98% планеты, на которой мы живем — по словам ученых, лишь небольшие части Западной Антарктиды пока не испытывают влияния изменения климата.