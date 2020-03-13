Ученые раскрыли пользу более редкого использования самой популярной соцсети планеты

В рамках эксперимента ученые отобрали порядка 286 добровольцев, которые проводили в Facebook в среднем как минимум 25 минут в день. Так, исследователи разделили добровольцев на две группы: первой необходимо было уменьшить использование Facebook на 20 минут в день в течение двух недель, тогда как участники второй группы не должны были что-либо менять. Ученые протестировали добровольцев как до исследования, так и через неделю, две недели, месяц и три месяца после проведения эксперимента.

Выяснилось, что те участники, которые сократили использование Facebook отмечали, что стали выкуривать меньше сигарет, а также стали более физически активны. Более того, в данной группе также зафиксирован спад симптомов депрессии и рост удовлетворенности жизнью. ”После двухнедельного периода детоксикации Facebook, эти эффекты, то есть улучшение самочувствия и здорового образа жизни, продолжались до финальных проверок через три месяца после эксперимента”, - отметила ведущий автор исследования Юлия Браиловская.