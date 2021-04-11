Ученые раскрыли пользу слез для здоровья

Так, согласно опубликованным данным, с помощью слез человек может избавиться от стресса. Авторы материала отмечают, что это было подтверждено итогами множества научных работы. Обращается внимание и на то, что слезы представляют защиту для глаз во время резки лука. С их помощью зрительный орган избавляется от жжения. Помимо прочего, поскольку слезы выходят и через нос, эта полость в это время очищается от вредных бактерий.

Исследователи из Нидерландов отметили, что плачь способствует повышению настроения. Чтобы выяснить это ученые провели эксперимент, попросив добровольцев в его рамках смотреть грустный фильм. Впоследствии выяснилось, что люди, которые заплакали во время просмотра, после него психологически чувствовали себя лучше, чем участники, которые подавляли эти эмоции.