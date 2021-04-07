Ученые раскрыли пользу янтаря для здоровья

Результаты научной работы были оглашены на весеннем заседании Американского химического общества (ACS). В рамках исследования специалисты изучили образцы балтийского янтаря. Впоследствии из застывшей смолы был сделан порошок, который смешали с растворителями. Полученную массу отфильтровали, концентрировали, а далее изучили экстракт янтарного порошка с помощью метода газовой хроматографии-масс-спектрометрии.

Это и позволило выявить десятки соединений. Больше всего исследователи заинтересовались в органических соединениях с биологической активностью, в числе которых абиетиновая, дегидроабиетиновая и палустровая кислоты.

”Самое важное то, что эти соединения активны против грамположительных бактерий, таких как некоторые штаммы золотистого стафилококка, но не против грамотрицательных”, — выяснили специалисты.