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Наука и технологии
Сегодня в 10:44

Ученые раскрыли пользу янтаря для здоровья

Возможно, из него начнут делать лекарства
Ученые Университета Миннесоты рассказали, почему балтийский янтарь ранее использовался в лечебных целях. Они обнаружили в нем соединение, обладающее терапевтическим эффектом.

Результаты научной работы были оглашены на весеннем заседании Американского химического общества (ACS). В рамках исследования специалисты изучили образцы балтийского янтаря. Впоследствии из застывшей смолы был сделан порошок, который смешали с растворителями. Полученную массу отфильтровали, концентрировали, а далее изучили экстракт янтарного порошка с помощью метода газовой хроматографии-масс-спектрометрии.

Это и позволило выявить десятки соединений. Больше всего исследователи заинтересовались в органических соединениях с биологической активностью, в числе которых абиетиновая, дегидроабиетиновая и палустровая кислоты.

”Самое важное то, что эти соединения активны против грамположительных бактерий, таких как некоторые штаммы золотистого стафилококка, но не против грамотрицательных”, — выяснили специалисты.