Ученые раскрыли потенциальную причину возникновения мигрени

Стоит отметить, что на сегодняшний день нет эффективной терапии от мигрени. Более того, ученые все еще не выяснили причины возникновения болезни. В то же время, исследование, которое было проведено японскими специалистами на мышах, позволило раскрыть потенциальную природу мигрени. Так, согласно выводам ученых, первопричиной мигрени может быть перенапряжение нейронов.

Известно, что в обычное время нейроны мозга взаимодействуют между собой с помощью передачи нейротрансмиттеров, которые впоследствии подвергаются обратному захвату. Данный механизм ограничивает повторную эксплуатацию нейротранситтера и перевозбуждение нейронов. В то же время, мигрень имеет связь с кортикальной депрессией, при которой гиперактивность нейронов внезапно сменяется подавлением. По мнению исследователей, склонность к этому состоянию может быть обусловлена нарушением транспортировки возбуждающего нейромедиатора глутамата.

”Если окажется, что у людей с мигренью нарушена работа GLT-1, то лекарственная терапия, направленная на увеличение обратного захвата глутамата, может быть эффективным вариантом лечения”, — поделились авторы исследования.